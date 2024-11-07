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У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві баки

У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві контейнери. Фото: «Обрій-ДКП».У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві контейнери. Фото: «Обрій-ДКП».

В Корабельному районі Миколаєва невідомі спалили сміттєві контейнери комунального підприємства «Обрій-ДКП».

Комунальне підприємство повідомляє, що вже звернулось до поліції з відповідною заявою.

Зазначається, що подія сталася вночі 7 листопада. Згоріли 4 сміттєві контейнери за адресою Проспект Корабелів, 15 у дворі поміж багатоквартирних будинків.

У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві контейнери. Фото: «Обрій-ДКП».У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві контейнери. Фото: «Обрій-ДКП».
У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві контейнери. Фото: «Обрій-ДКП».У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві контейнери. Фото: «Обрій-ДКП».
У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві контейнери. Фото: «Обрій-ДКП».У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві контейнери. Фото: «Обрій-ДКП».

Крім контейнерів постраждав автомобіль Газель, який стояв поруч.

У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві контейнери. Фото: «Обрій-ДКП».У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві контейнери. Фото: «Обрій-ДКП».
У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві контейнери. Фото: «Обрій-ДКП».У Миколаєві невідомі спалили чотири пластикові сміттєві контейнери. Фото: «Обрій-ДКП».

Комунальники просять всіх, хто є свідком підпалу, звернутися до поліції або повідомити про це комунальному підприємству «Обрій-ДКП» за номерами телефону (0512)71-95-56, (0512) 71-95-30, (098) 138-41-69, (098) 138-44-59,  або через соцмережі.

Нагадаємо, що станом на жовтень 2024 року невідомі знищили 68 контейнерів для сміття підприємства «Миколаївкомунтранс», що призвело до збитків у розмірі 472 тисячі 365,82 гривень.

Раніше повідомлялося, що мешканка Центрального району Миколаєва просить встановити додаткові пластикові контейнери для сміття за адресами Колодязна 13, 13А та 15. 

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