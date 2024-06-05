Жінка покусала поліцейського. Фото: Нацполіція

У вівторок, 4 червня, 60-річна мешканка Херсону вкусила поліцейського за руку, під час спроби перевірки документів. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Херсонської області.

На території ринку в Корабельному районі Херсона поліцейські спільно з представниками ТЦК та СП перевіряли документи. Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, що підтверджували б його особу, та став поводитись агресивно.

«В цей момент, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи 23-річного сина, жінка вкусила за руку поліцейського. Користуючись моментом, чоловік втік», — сказано в повідомленні.

На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Пізніше з’ясувалось, що порушницею виявилася 60-річна місцева мешканка.

За фактом нападу на поліцейського розпочато провадження за частиною 2 статті 345 «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як на Черкащині невідомі кинули вибухівку у двір працівника ТЦК.