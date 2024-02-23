Митрополит з Черкас Феодосій отримав вже четверту підозру / Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала нові докази злочинів з боку керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) Феодосія. «На рахунку» митрополита це вже четвертий епізод його підривної діяльності проти України.

Як повідомила СБУ, після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо «захоплення» Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви.

Зазначається, що у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.

Крім того, він записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ (МП) у фейсбуці.

Ініційовані Службою безпеки семантико-лінгвістична і судово-психологічна експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

У 2023 році йому повідомили вже три підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ. Його помістили під домашній арешт. Матеріали цих справ скеровано до суду.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про ще одну підозру за статею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий. Триває розслідування. Йому загрожує до восьми років тюрми.