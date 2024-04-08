Протитанкова міна. Фото з відкритих джерел

Міжнародні партнери виділили Україні понад 700 мільйонів доларів на проєкти з гуманітарного розмінування на 2022-2027 роки.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Серед ключових донорів – США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

«Надалі, з метою посилення системи протимінної діяльності в Україні, уряд поглиблюватиме взаємодію з міжнародною та фаховою спільнотою», – зазначають у Мінреінтеграції.

Така координація буде діяти через започатковану в 2023 році секторальну робочу групу, яка об’єднує усіх донорів України в цій сфері. А також через відновлений у березні 2024 року кластер із протимінної діяльності, що став платформою для програмної координації відповідних суб’єктів.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Станом на січень 2024 року на Миколаївщині 30% земель вважають потенційно засміченими вибухонебезпечними предметами — це 754 тисячі гектарів.