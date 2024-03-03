Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк

Росія постійно вдосконалює свої дрони, якими атакує українські міста, в тому числі посилюючи бойову частину. Посилення бойової частини — ймовірна причина масштабного руйнування житлового будинку в Одесі.

Про це сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише «‎Укрінформ»‎.

«Останнім часом ми фіксуємо спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює їх виявлення та ускладнює нашу роботу по їхньому збиттю. Вони (російські БПЛА — прим.) ідуть низько над рівнем моря і потім раптово підійматися на ту висоту, з якої наноситься удар. Також ворог модифікує свої дрони, змінюючи двигуни, змінюючи бойову частину. Тому цілком імовірно, що могла бути посилена бойова частина. І у зв’язку із цим — такі руйнування. Але це вже встановить слідство і експертиза та відповідні фахівці», — розповіла Наталія Гуменюк.

Атака по Одесі 2 березня

В Одесі під час нічної атаки у суботу, 2 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один з під'їздів.

Спочатку повідомлялось про двох загиблих, але пізніше з-під завалів дістали тіла ще трьох людей, серед яких був трирічний хлопчик. Згодом кількість жертв станом на 18:00 становив 7 осіб, серед яких двоє дітей. Одній дитині було 3 місяці.

В місті та області оголосили траур за загиблими унаслідок російської атаки у ніч проти 2 березня.

У неділю, 3 березня, під завалами багатоповерхівки в Одесі виявили тіла ще двох жертв — жінки з немовлям.