Будівля Будинку офіцерів флоту, 2021 р., фото: НикВести

Миколаївські архітектори планують ревіталізувати Будинок офіцерів флоту (ДОФ).

Про це повідомив головний архітектор міста Євген Поляков.

«Моя команда із трьох фахівців пройшла відбір у відкритому конкурсі для європейських експертів зі сталої міської регенерації з акцентом на історичну спадщину міст. В роботу взяли ідею з ревіталізації Будинку офіцерів флоту», – повідомив Євген Поляков.

Зокрема, у планах адаптувати комплекс під багатофункціональні культурно–мистецькі цілі, а також розміщення волонтерського центру та наукового центру з відновлення водопостачання півдня України.

«Ця ініціатива спрямована на створення безпечного публічного простору для культурних заходів, а також надання підтримки вразливим групам населення, таким як внутрішньо переміщені особи та жертви насильства», – додав головний архітектор міста.

Миколаївські архітектори планують ревіталізувати (ДОФ), ілюстрація: Євген Поляков Миколаївські архітектори планують ревіталізувати (ДОФ), ілюстрація: Євген Поляков Миколаївські архітектори планують ревіталізувати (ДОФ), ілюстрація: Євген Поляков

Нагадаємо, 2024 рік в культурній сфері Миколаєва присвячено Будинку офіцерів флоту (ДОФ). Архітектурній памʼятці виповнюється 200 років з дня побудови.

З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.

Будинок офіцерів флоту сьогодні

В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року «НикВести» повідомили, що ДОФ не включили до проекту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.

Голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.

Перед початком російської агресії 4 лютого 2022 року в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.

В червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.

Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.