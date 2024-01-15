Будівля Будинку офіцерів флоту, 2021 р., фото: НикВести

2024 рік в культурній сфері Миколаєва присвячено Будинку офіцерів флоту (ДОФ). Архітектурній памʼятці виповнюється 200 років з дня побудови.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров.

З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.

Сьогодні в ДОФі проводять культурні заходи: концерти, виставки, спектаклі, до яких запрошують артистів з усієї України.

«З перших днів вторгнення в ДОФі оселився благодійний волонтерський фонд. Якщо перший рік, це був суто штаб, який допомагав військовим та містянам, то у минулому році там зʼявилось творче наповнення. Сьогодні це наша нова культурна установа. Ця співпраця дуже цікава та незвична для нас. Тому що з одного боку є місто, яке підтримує будівлю, комунальні послуги, а з іншого — волонтери, які проводять культурні заходи. тому ми відзначаємо його як власний міський заклад культури», — розповів Юрій Любаров.

Для самого обʼєкту дана ініціатива нічого не означатиме, каже Юрій Любаров. Коштів на проведення реставрації або ремонту аварійної будівлі ДОФу бюджетом не передбачено, але міська влада має на меті залучення до цього питання донорів.

— Там (в ДОФі, — прим.) є те, що можна зробити невеликими коштами — літня глядацька зала. Ми хочемо привернути увагу до цього простору, тому що влітку він працює дуже багато. На жаль, про реставрацію багатомільйонну, ми розуміємо, мови поки не йде, — додав чиновник.

ДОФ в історії Миколаєва

Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «НикВести» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».

Будинок офіцерів флоту сьогодні

В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року «НикВести» повідомили, що ДОФ не включили до проекту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.

Голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.

Перед початком російської агресії 4 лютого 2022 року в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.

В червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.

Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.