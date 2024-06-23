Жителі мікрорайону Ракетне Урочище, що в Центральному районі Миколаєва, просять прибрати сміттєзвалище по вулиці 7-а Воєнна.

Таке звернення місцева мешканка опублікувала в контакт-центрі Миколаївської міськради.

«Прошу прибрати стихійне звалище по вулиці 7-а Воєнна, 27 а кут вулиці Теслярська. Дякую», – повідомила жінка.

Звалище в Ракетному Урочищі. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради

Звалище в Ракетному Урочищі. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради

Зазначимо, що в контакт-центрі вже відреагували на звернення.

Нагадаємо, що у Миколаєві комунальники також не можуть прибрати стихійне сміттєзвалище по вулиці Казарського через те, що територію досі не обстежили сапери.