Жителі мікрорайону Ракетне Урочище, що в Центральному районі Миколаєва, просять прибрати сміттєзвалище по вулиці 7-а Воєнна.
Таке звернення місцева мешканка опублікувала в контакт-центрі Миколаївської міськради.
«Прошу прибрати стихійне звалище по вулиці 7-а Воєнна, 27 а кут вулиці Теслярська. Дякую», – повідомила жінка.
Зазначимо, що в контакт-центрі вже відреагували на звернення.
Нагадаємо, що у Миколаєві комунальники також не можуть прибрати стихійне сміттєзвалище по вулиці Казарського через те, що територію досі не обстежили сапери.
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Жителі мікрорайону Ракетне Урочище, що в Центральному районі Миколаєва, просять прибрати сміттєзвалище по вулиці 7-а Воєнна.
Таке звернення місцева мешканка опублікувала в контакт-центрі Миколаївської міськради.
«Прошу прибрати стихійне звалище по вулиці 7-а Воєнна, 27 а кут вулиці Теслярська. Дякую», – повідомила жінка.
Зазначимо, що в контакт-центрі вже відреагували на звернення.
Нагадаємо, що у Миколаєві комунальники також не можуть прибрати стихійне сміттєзвалище по вулиці Казарського через те, що територію досі не обстежили сапери.