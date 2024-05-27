Суд. Фото з відкритих джерел

До суду направили обвинувальний акт стосовно мешканця Миколаєва, якій підозрюються у передачі Росії даних про розташування військових катерів у Миколаївському порту та підтримку РФ у соціальних мережах.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний працював на ворога та збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ на території Миколаєва та області. Його також підозрюють у передачі ворогу інформації про наслідки ворожих обстрілів Миколаєва. У зоні особливої уваги ворожого агента були місця дислокації військових катерів у Миколаївському порту, напрямки їх переміщення.

Розвіддані чоловік передавав через месенджер Telegram із зазначенням координат, які дають можливість визначити місцевість. Через Тelegram підозрюваний також поширював пропагандистські повідомлення, в якому виправдовув війну.

Підозрюваного будуть судити за частиною 3 статті 114-2, частини 1 та 3 статті 436-2 Кримінального Кодексу України — йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Зараз обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, як миколаївський суд відправ під варту мешканця Херсонщини, якого підозрюють у колабораціонізмі.