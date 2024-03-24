Троє громадян України намагалися пішки перетнути кордон з Румунією. Людей затримали «за декілька кроків» до кордону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

В ході патрулювання державного кордону прикордонники виявив рух у бік сусідньої Румунії біля пункту пропуску «Порубне».

Охоронці кордону наздогнали трьох порушників та затримали їх за 50 метрів від державного кордону.

Пізніше прикордонники з’ясували, що мешканці Рівненської та Полтавської областей заплатили місцевим жителям по 8 тисяч євро за розробку і вказання маршруту пішого переходу до Румунії в обхід пунктів пропуску.

Щодо затриманих складені протоколи про адміністративні правопорушення. Пошуки організаторів нелегальної схеми триває.

Нагадаємо як мешканець Одещини подолав 750 кілометрів на велосипеді з Миколаєва до Румунії, щоб дістатися прикордоння.