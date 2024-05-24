Евакуація з Донеччини. Фото: tribun.com.ua

За минулу добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 394 людини, у тому числі 30 дітей.

Про це повідомляє Голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

Як зазначається, у Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки і промзону в Курахівці, будинок і адмінбудівлю в Гострому, 2 керовані авіабомби ворог скинув на Курахове.

За словами Вадима Філашкіна, у Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляні околиці Костянтинівської громади.

«У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і 3 адмінбудівлі. У Нью-Йорку пошкоджено 33 приватні будинки. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і 2 нежитлові будівлі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, у Харківській області евакуювали вже 10 тисяч 980 людей із Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів.