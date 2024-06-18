Російська армія з РСЗВ Град атакувала Херсонщині. Фото: Depositphotos

Минулої доби ворог обстріляв 17 населених пунктів на Херсонщині. Внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Зарічне, Новотягинка, Янтарне, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Інженерне, Садове, Берислав, Миколаївка, Бургунка, Осокорівка, Гаврилівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.

«Також зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, територію пенітенціарної установи, гараж та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що впродовж понеділка 18 червня російська армія завдала обстрілів дронами-камікадзе типу FPV та ракетного удару по території Миколаївської області. Через російську атаку постраждала жінка.