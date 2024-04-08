На Одещині під час нічної атаки «Шахедів» пошкоджені логістично-транспортний об'єкт та АЗС.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що сили та засоби протиповітряної оборони знищили над областю 4 дрони. Однак, є влучання в Одеському районі.
Внаслідок атаки пошкоджень зазнав логістично-транспортний об'єкт. Також уламки збитого «шахеда» пошкодили АЗС.
За інформацією ОВА, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136».
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
На Одещині під час нічної атаки «Шахедів» пошкоджені логістично-транспортний об'єкт та АЗС.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що сили та засоби протиповітряної оборони знищили над областю 4 дрони. Однак, є влучання в Одеському районі.
Внаслідок атаки пошкоджень зазнав логістично-транспортний об'єкт. Також уламки збитого «шахеда» пошкодили АЗС.
За інформацією ОВА, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136».