На Одещині під час нічної атаки «Шахедів» пошкоджені логістично-транспортний об'єкт та АЗС.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що сили та засоби протиповітряної оборони знищили над областю 4 дрони. Однак, є влучання в Одеському районі.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнав логістично-транспортний об'єкт. Також уламки збитого «шахеда» пошкодили АЗС.

За інформацією ОВА, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 8 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували два БпЛА типу «Shahed 131/136».