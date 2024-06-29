Шахта "Відродження". Фото з відкритих джерел

29 червня у селі Межиріччя Червоноградського району стався зсув ґрунту на шахті «Відродження».

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За даними голови ОВА, ґрунт обвалився на глибині понад 500 метрів. Під завалами можуть бути двоє шахтарів.

У пресслужбі державного підприємства «Львіввугілля» повідомили, що обвал стався о 13:20.

«29 червня на шахті «Відродження» ДП «Львіввугілля» о 13:20, на сполуці 174 монтажної камери з 174 конвеєрним штреком пласта «Сокальський», під дією гірничого тиску сталось обрушення порід покрівлі», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що внаслідок обвалу загинуло двоє гірників.

Нагадаємо, українські жінки пішли працювати в шахти, щоб замінити чоловіків, які вирушили боронити Батьківщину. Зокрема, близько 400 жінок працюють під землею на вугільних шахтах ДТЕК на сході України.