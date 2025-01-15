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Прикордонники знайшли 424 iPhone, які намагались завезти в Україну в обшивці машини

На Львівщині викрили контрабанду iPhone. Фото: БЕБНа Львівщині викрили контрабанду iPhone. Фото: БЕБ

У Львівській області чоловік намагався перевезти 424 контрабандні iPhone різних моделей через кордон. Прикордонники знайшли та забрали телефони.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.

Вказується, що техніку завозили в Україну, приховуючи від співробітників Держмитслужби. Під час обшуку автомобіля правоохоронці знайшли за декоративною обшивкою сховані мобільні телефони.

«Зокрема, під час проходження перевірки на кордоні фігурант обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», яка призначена для людей, у яких  відсутні товари, що підлягають обов’язковому декларуванню чи оподаткуванню», — йдеться у повідомленні.

На Львівщині викрили контрабанду iPhone. Фото: БЕБГаджети заховали в обшивку автомобіля Фото: БЕБ
На Львівщині викрили контрабанду iPhone. Фото: БЕБТелефони і автомобіль вилучили, проводиться розслідування. Фото: БЕБ

Справу кваліфікували за частиною 1 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів).

Раніше повідомлялося, що у Кривому Озері на Миколаївщині відкрили митний термінал із пропускною здатністю на 50 автомобілів та складом площею понад 350 квадратних метрів. 

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