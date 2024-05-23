Окупована Запорізька атомна електростанція, фото з відкритих джерел

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції вчергове відключилася одна із ліній, що забезпечує живлення станції.

Про це повідомив «Енергоатом».

«Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», — йдеться у повідомленні.

У разі відмови і цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії.

Раніше повідомлялося, що уперше з кінця 2022 року всі шість енергоблоків тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції перевели у стан «холодного зупину».