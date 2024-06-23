Учора, 22 червня, у небі над Миколаївською областю сили та засоби протиповітряної оборони збили російський розвідувальний безпілотник «ZALA».
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь» на своїй сторінці у Facebook.
Також повідомляється, що російські окупаційні війська завдали удару балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», по Херсонщині, а керованою авіаційною ракетою Х-69 по Одещині.
Нагадаємо, впродовж доби 20 червня українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська п'ять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.
У ніч проти 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Учора, 22 червня, у небі над Миколаївською областю сили та засоби протиповітряної оборони збили російський розвідувальний безпілотник «ZALA».
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь» на своїй сторінці у Facebook.
Також повідомляється, що російські окупаційні війська завдали удару балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», по Херсонщині, а керованою авіаційною ракетою Х-69 по Одещині.
Нагадаємо, впродовж доби 20 червня українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська п'ять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.
У ніч проти 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.