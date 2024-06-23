ППО, ілюстративне фото: Уніан

Учора, 22 червня, у небі над Миколаївською областю сили та засоби протиповітряної оборони збили російський розвідувальний безпілотник «ZALA».

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь» на своїй сторінці у Facebook.

Також повідомляється, що російські окупаційні війська завдали удару балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», по Херсонщині, а керованою авіаційною ракетою Х-69 по Одещині.

Нагадаємо, впродовж доби 20 червня українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська п'ять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.

У ніч проти 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.