У 2023 році у світі було проведено 1153 страти. Фото: Getty Images

У 2023 році у світі було проведено 1153 страти. Це більш ніж на 30% перевищує минулорічний показник та найбільша кількість страт з 2015 року, коли було страчено 1634 людини.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

За даними організації, найбільша кількість страт у 2023 році зафіксована у Китаї, Ірані Саудівській Аравії, Сомалі та США. Зокрема, на Іран припадає 74% від загальної кількості страт, на Саудівську Аравію — 15%. Збільшення кількості страт спостерігалося у 2023 році у Сомалі та США.

Також у звіті говориться, що кількість страт у Китаї може сягати тисячі, однак ці дані недоступні.

— Величезний сплеск зареєстрованих страт стався насамперед через Іран. Іранська влада продемонструвала повну зневагу до людського життя та збільшила кількість страт за злочини, пов’язані з наркотиками, ще більше підкреслюючи дискримінаційний вплив смертної кари на найбільш маргіналізовані та збіднілі громади Ірану, — сказала генеральний секретар Amnesty International Агнес Калламар.

У 2023 році кількість ухвалених у світі смертних вироків збільшилася на 20%, а загальна їхня кількість сягнула 2428.

Нагадаємо, у січні цього року у штаті Алабама (США) провели першу в світі страту увʼязненого шляхом вдихання азоту.