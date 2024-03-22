Вночі 22 березня невідомі пошкодили «Серце міста», зірвавши решітку на фонтані та скинувши гарнітний шар біля сходинок.

Про це повідомили у КП «Миколаївські парки».

Під час комендантської години чоловіки прийшли на територію скверу на електросамокатах, де розпивали алкогольні напої. Після чого вони заподіяли матеріальної шкоди скверу, зокрема зірвали ґратчасту решітку на фонтані, пошкодили ізоляцію та понівечили шар біля сходинок до фонтану.

Невідомі пошкодили «Серце міста», фото: КП «Миколаївські парки» Невідомі пошкодили «Серце міста», фото: КП «Миколаївські парки» Невідомі пошкодили «Серце міста», фото: КП «Миколаївські парки»

На місце викликали поліцію. Правоохоронці вивчають усі обставини інциденту.

— Впевнені, що причетні до скоєння даного акту вандалізму понесуть справедливе покарання, — наголошують на підприємстві.

Це не вперше, коли вандали наносять шкоду території скверу. Минулого разу у квітні 2023 року невідомі відірвали та скинули велику гранітну кулю, через що було пошкоджено сходи.

У березні 2021 року у сквері також з постаменту впала велика гранітна куля.

Також 23 листопада 2020 року у сквері «Манганарієвський» невідомі пошкодили гранітну кулю. Ще одна куля впала у січні 2021 року.

У червні 2023 року ДЖКГ Миколаївської міськради оголосив тендер на придбання та монтаж системи відеоспостереження в Манганарівському сквері («Серце міста»), який періодично страждає від вандалізму.