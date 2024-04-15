Співробітник військової контррозвідки СБУ, який керував одним із Sea Baby в момент атаки по Кримському мосту, розповів, що морські дрони здатні «закрити» російський флот у портах базування

Про це він сказав в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі Кровна помста.

За його словами, маючи пару сотень таких морських дронів з можливістю індивідуальної адаптації ведення бойових дій, «ворожий флот можна просто закрити в бухтах противника». При чому за таких обставин ворожий флот стане тягарем, а не корисним інструментом у досягненні військових цілей.

«Ці дрони вже докорінно змінили концепцію військово-морських операцій, а в майбутньому вони зможуть протистояти цілим ворожим флотам, які будуть безсилими перед цією новою технологічною зброєю», — пояснив співробітник СБУ.

Також військовий розповів про технічні характеристики нового покоління дронів СБУ. Вони здатні проходити понад тисячу кілометрів.

«Нова версія покращена у характеристиках, в аквадинамічних технологічних. Вона отримала можливість проходити тисячу кілометрів і доставляти корисне навантаження понад тонну. Цю багатофункціональною платформою з можливістю встановлення на нього різних модулів озброєння для знищення ворожих цілей, а не тільки дроном-камікадзе», — сказав він.

Співробітник СБУ переконаний, що в майбутньому морські дрони застосовуватимуть на всіх континентах в умовах водного простору, адже сучасна війна вимагає використання високоінтелектуальної зброї, а не людського фактору.

«В нас зараз таке середовище, де війна з рівнем технологічних рішень, яких ще не було в світі. Люди починають воювати не мʼясом, а головою. Світ трансформувався стрімко до невпізнання, перебудовуються системи постачання. Інтенсивності, яка присутні зараз на фронтах України, в тому числі чорноморському басейні, не зустрічалось ніде. Це перший прецедент», — додав він.

Атака по Кримському мосту

Нагадаємо, 17 липня, на Кримському мосту стався вибух, у зв'язку з чим рух на мосту був зупинений. Російські тг-канали повідомляли, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.

18 липня віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін на нараді із російським лідером Володимиром Путіним заявив, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйновано повністю і він не підлягає відновленню.

12 серпня в районі Керчі в окупованому Криму пролунали вибухи. Над переправою здійнявся дим.

Видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких було зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк»(Sea Baby) для атаки на Керченський міст.