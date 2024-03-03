Рятувальники розбирають завали після російської атаки по Одесі 2 березня. Фото: ДСНС

У неділю зранку, 3 березня, під завалами багатоповерхівки в Одесі виявили тіло ще однієї жертви російської атаки 2 березня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини», — йдеться у повідомленні.

В Одеській ОВА уточнили, що біля неї знайшли тіло немовля — дитині не було й року.

На місці трагедії продовжується пошукова операція.

Атака по Одесі 2 березня

В Одесі під час нічної атаки у суботу, 2 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один з під'їздів.

Спочатку повідомлялось про двох загиблих, але пізніше з-під завалів дістали тіла ще трьох людей, серед яких був трирічний хлопчик. Згодом кількість жертв станом на 18:00 становив 7 осіб, серед яких двоє дітей. Одній дитині було 3 місяці.

В місті та області оголосили траур за загиблими унаслідок російської атаки у ніч проти 2 березня.