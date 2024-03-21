Обстріл Києва 21 березня: постраждав склад Rozetka / Фото: Владислав Чечоткін

Унаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київ був пошкоджений склад онлайн-ритейлера Rozetka. Також постраждали замовлені товари клієнтів.

Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

«Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для Rozetka. На фото — наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари», — наголосив він, додавши, що через це можливі затримки доставок.

Крім того, під час обстрілу на складі перебували майже сотня співробітників Rozetka. На щастя, ніхто зі зміни не постраждав — після початку повітряної тривоги люди були в бомбосховищі.

Обстріл Києва 21 березня: постраждав склад Rozetka / Фото: Владислав Чечоткін

Обстріл Києва 21 березня: постраждав склад Rozetka / Фото: Владислав Чечоткін

Обстріл Києва 21 березня: постраждав склад Rozetka / Фото: Владислав Чечоткін

Обстріл Києва 21 березня: постраждав склад Rozetka / Фото: Владислав Чечоткін

Правоохоронці розслідують факти обстрілу Києва 21 березня. Внаслідок ранкової атаки по місту постраждали цивільні та зруйновані будинки.