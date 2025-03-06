Утримання «Миколаївських парків» обходиться в ₴48 млн на рік

Співробітниця «Миколаївських парків». Фото: архів «МикВісті»

Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївські парки» витрачає на зарплати своїм співробітникам 48 мільйонів гривень на рік.

Про це свідчить штатний розпис підприємства на 2025 рік, який редакція «МикВісті» отримала у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з інформацією, загальний місячний фонд заробітної плати підприємства складає 4 мільйони 5 тисяч 734 гривні, а річний фонд — 48 мільйонів 68 тисяч 808 гривень. Це забезпечує виплати 325 працівникам, які займаються благоустроєм парків та скверів Миколаєва.

До складу підприємства входять фахівці різних напрямків: керівники, інженери, водії, механіки та інші працівники.

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Серед керівників найбільшу зарплату отримує директор підприємства — 38 тисяч 153 гривні на місяць, що складає 457 тисяч 836 гривень на рік. Заступники директора мають такі оклади:

• Заступник з виробничої діяльності — 28 тисяч 827 гривень

• Заступник з благоустрою парків та скверів — 32 тисячі 218 гривень

Що стосується інших посад:

• Інженер з охорони праці, енергетик, будівельник, кошторисник — по 18 тисяч 652 гривні

• Фахівець з інформаційної діяльності — 16 тисяч 957 гривень

• Фахівець з внутрішнього контролю — 20 тисяч 518 гривень

• Фахівець із звернень громадян — 16 тисяч 957 гривень

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою. Фото «МикВісті» 2024 рік

Що стосується чисельності штату, то:

В управлінському штаті працює 13 осіб. Їхній щомісячний зарплатний фонд складає 292,8 тисячі гривень, що за підсумками року становить 3,5 мільйона гривень.

Чотири спеціалісти бухгалтерії контролюють фінанси підприємства. Місячний фонд їхнього утримання складає 102,2 тисячі гривень, а за рік це становить 1,2 мільйона гривень.

Відділ договірної та правової роботи, що складається з двох співробітників, має щомісячний фонд в розмірі 40,7 тисячі гривень, що за рік еквівалентно 488,4 тисячі гривень.

Складське господарство складається з двох працівників, їхній щомісячний фонд — 29,3 тисячі гривень, що на рік дорівнює 352 тисячам гривень.

Відділ садово-паркового господарства включає 7 осіб, щомісячний фонд яких складає 33,96 тисячі гривень, що на рік становить 1,6 мільйона гривень.

Дільниця по обслуговуванню технологічних мереж та обладнання має 6 працівників, щомісячний фонд складає 82,46 тисячі гривень, а за рік цей показник досягає 989,5 тисячі гривень.

Служба автогосподарства складається з майже 70 осіб. Їхній щомісячний фонд на утримання — 989,34 тисячі гривень, а за рік це становить 11,87 мільйона гривень.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, фото «МикВісті»

Робота з благоустрою парків та скверів розподілена між командами в різних районах міста:

• Заводський район (53,5 осіб): місячний фонд — 567,5 тисячі гривень, а на рік цей показник складає 6,81 мільйона гривень.

• Центральний район (40 осіб): місячний фонд — 413,1 тисячі гривень, що за підсумками року дає 4,96 мільйона гривень.

• Зелені зони Центрального району (40 осіб): місячний фонд — 393,7 тисячі гривень, що за рік еквівалентно 4,72 мільйона гривень.

• Корабельний район (17 осіб): місячний фонд — 215,8 тисячі гривень, що на рік дорівнює 2,59 мільйона гривень.

• Заводський район (54 осіб): місячний фонд — 570,4 тисячі гривень, що за рік складає 6,84 мільйона гривень.

Підприємство також зазначає, що фінансовий план на 2025 рік ще не затверджений виконкомом, проте підприємство надало його проєкт.

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві працювали 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

Загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень.

У січні 2025 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» запрошувало на роботу нових працівників.

Також депутати Миколаївської міської ради вчетверте не підтримали проєкт рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Миколаївські парки».

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