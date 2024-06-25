Згорівший автомобіль Volkswagen Caddy, фото «НикВести» надали читачі

В Миколаєві на проспекті Героїв України, 23 невідомі підпалили автомобіль Volkswagen Caddy.

Про інцидент, що трапився в неділю, 23 червня, «НикВести» повідомили місцеві жителі.

Пожежу, що сталась на площі 5 квадратних метрів, вже о 00:07 ліквідували співробітники ДСНС. В коментарі «НикВести» в управлінні підтвердили, що загоряння сталось через підпал, внаслідок якого Volkswagen Caddy повністю згорів.

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі, фото «НикВести» надали читачі Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі, фото «НикВести» надали читачі

Крім того, через вогонь постраждала автівка, що була поруч, кросовер JETOUR X70.

Також ми звернулись за коментарем до Головного управління Нацполіції Миколаївської області з питанням, чи було відкрито кримінальне провадження за даним фактом, однак станом на момент публікації не отримали відповіді.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві через відмову жінки дати 10 тисяч гривень своєму чоловікові 48-річний зловмисник підпалив її автомобіль. За скоєний злочин йому загрожує до десяти років ув’язнення.