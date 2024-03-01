Польські фермери з п’ятниці частково блокуватимуть рух на кордоні з Литвою. Фото з відкритих джерел

З 1 березня польські фермери планують частково блокувати рух на кордоні з Литвою протягом тижня.

Таку інформацію підтвердив міністр сільського господарства Литви Кестутіс Навічкас, повідомляє LRT.

Міністр повідомив, що фермери з 11 ранку все ж блокуватимуть трасу, що пролягає через польсько-литовський кордон попри інтенсивні переговори за участі профільного польського міністерства.

«Спершу була інформація про повну блокаду, потім заговорили про винятки для пасажирського транспорту, далі — про вибіркове блокування і врешті — про «нормальні процедури». Що це означає — дізнаємося лише завтра вранці», — повідомив Кестутіс Навічкас.

Протест планують на трасі між польським містом Будзисько і литовським містом Кальварія.

Як відомо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день був заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Проте 28 лютого представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.