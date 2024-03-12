У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Через удар по багатоповерхівці загинули троє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Точну кількість постраждалих через атаку ще уточнюють, проте вже відомо, що їх більш як 30. Серед них — десять дітей.

У місті зайнялося дві будівлі — пʼятиповерхівка й девʼятиповерхівка. З понівечених будинків врятували девʼятьох мешканців.

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Фото: Національна поліція України

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Фото: Національна поліція України

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Фото: Національна поліція України

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Фото: Національна поліція України

Ракетна атака на Кривий Ріг. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі.

О 19:43 стало відомо, що у лікарнях знаходяться вже понад 30 постраждалих, 5 у важкому стані. Серед поранених — дитина.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на наслідки російської ракетної атаки по багатоповерхівках у Кривому Розі. Президент доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує.

Зазначимо, що 3 лютого російські війська атакували «шахедами» об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу. Без світла в регіоні залишилися майже 15 тисяч людей. Унаслідок російської атаки із застосуванням є влучання та сталися пожежі.