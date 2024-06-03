Південь Німеччини страждає від повеней. Фото: Reuters.

У Німеччині через повені, спричинених інтенсивними дощами, довелося евакуювати тисячі людей протягом вихідних.

Про це повідомляє Reuters.

У десяти комунах оголосили режим природної катастрофи, там працюють рятувальники.

Тисячі людей були евакуйовані протягом вихідних, ще більше мають покинути свої домівки через сильну повінь на півдні Німеччини. Внаслідок негоди загинув рятувальник, щонайменше одна людина зникла безвісти.

«Під час рятувальної операції в місті Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм у Верхній Баварії загинув пожежник. Він перекинувся на гумовому човні під час рятувальної операції разом з трьома колегами і був знайдений мертвим рано вранці», - повідомив речник районного управління Пфаффенгофена-ан-дер-Ільм у неділю.

Муніципалітети мали кілька днів на підготовку до повені, але близько 3 тисяч людей довелося евакуювати на півдні Німеччини, оскільки вода відрізала деякі райони, повідомила влада.

Нагадаємо, що на півночі Афганістану в результаті повені, спричиненої сильними зливами, загинули 50 людей.