ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

У Київській області рятувальники другу добу не можуть загасити пожежу на промисловому підприємстві, яку спричинила російська атака.

Про це повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7:00 13 червня на місці працюють 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Київська обласна військова адміністрація 12 червня повідомила про пожежу на промисловому об’єкті у Київській області, яка виникла внаслідок російської повітряної атаки. Також постраждали три приватні будинки, один із яких згорів вщент. Одному пораненому внаслідок падіння уламків надали допомогу на місці.

У Повітряних силах вранці, 12 червня, повідомили, що російські війська вночі завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного й наземного базування, а також ударні безпілотники, загалом – 30 засобів.

Нагадаємо, що впродовж 13 червня російські війська двічі обстріляли з артилерії Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.