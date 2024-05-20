Гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі злітає біля ірансько-азербайджанського кордону, 19 травня 2024 року. REUTERS/Алі Хамед Хагдуст/IRNA/WANA

Президент Ірану Ебрагім Раїсі загинув в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю 19 травня у провінції Східний Азербайджан.

Про це повідомило іранське інформагентство Mehr.

«Вертоліт, на борту якого перебували президент Ебрагім Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахян, розбився в неділю в густому лісовому масиві у Східному Азербайджані. Всі пасажири гелікоптера загинули мученицькою смертю», — йдеться у повідомленні.

У результаті авіакатастрофи загинули також губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі, представник Лідера Ісламської революції в провінції Східний Азарбайджан аятола Мохаммад Алі Але-Хашем та ще кілька людей.

Аварія в Ірані

19 травня вертоліт, який перевозив президента Ібрагіма Раїсі потрапив в аварію поблизу азербайджанського міста Джульфа. Глава Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

У колоні було три гелікоптери, два з яких — з міністрами та чиновниками — прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летіли президент і глава МЗС.

Ввечері було встановлено точне місце падіння вертольота із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, звідти отримали сигнал.