Протягом 23 лютого російська армія обстріляла Берислав, Станіслав і Новотягинку на Херсонщині. Трьох людей поранено. Пошкоджено будинки, будівлю закладу освіти та автотранспорт.

Про це повідомила прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, 23 лютого близько 10:40 у Бериславі військові армії РФ з дрона скинули вибухівку на 68-річного чоловіка. Його у важкому стані, з травматичною ампутацією нижньої кінцівки, доставлено до лікарні.

У цей же час ворог з артилерійської зброї обстрілював Станіслав. Поранення дістала 69-річна жінка. Їй надано медичну допомогу на місці.

Також близько 14:00 окупанти вдарили з артилерії по Новотягинці. Унаслідок обстрілу, госпіталізовано із вибуховою травмою та пораненнями 77-річну жінку.

Обстріл Херсонщини 23 лютого / Фото: Херсонська обласна прокуратура Обстріл Херсонщини 23 лютого / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ.

Нагадаємо, в ніч на 23 лютого російські окупаційні війська обстріляли північну частину Херсона. Під ударом опинилися склади, гаражі, автівки та житлові будинки.

Також, у ніч проти 23 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей.

23 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Один з них влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.

Ввечері 22 лютого росіяни атакували Харківщину безпілотниками, зафіксовані влучання в агропідприємство, загинули тварини.