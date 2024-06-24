Малюки у вишиванках, фото з відкритих джерел

В період з 17 по 23 червня в медичних закладах Миколаївської області народилось 101 дитина. З них одна двійня.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 49 дівчаток та 52 хлопчики.

«З найменшою вагою 1280 грамів народилася дитина в КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради», — йдеться у повідомленні.

За даними Миколаївської міської ради, у Миколаєві за тиждень народилися 55 немовлят. Серед них 27 хлопчиків та 28 дівчат. З них одна двійня.

Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

Також раніше повідомлялось, що у Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.