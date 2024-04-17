Обстріл Чернігова, 17 квітня, 2024 року. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетної атаки РФ на Чернігів у місті пошкоджені житлові будинки, лікарня, та заклад вищої освіти. Вже відомо про близько 60 потерпілих, серед яких діти.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

Наслідки обстрілів у Чернігові. Фото: ДСНС Наслідки обстрілів у Чернігові. Фото: ДСНС Наслідки обстрілів у Чернігові. Фото: ДСНС

Він зазначає, що наразі у місті триває рятувальна операція.

«Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто. Зараз відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди», – розповів Олексій Кулеба.

Заступника керівника ОП додав, що рятувальники та медики докладають усіх зусиль, щоб дістати людей та зберегти їх життя та здоров'я. Наразі на місці інциденту працюють всі екстрені служби.

Також на місці розгорнули штаб, де надається необхідна допомога тим, хто її потребує.

Згодом, о 12:46 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що 13 загиблих та понад 61 травмованих у Чернігові. Серед потерпілих - двоє дітей.

«Постраждалим надається необхідна допомога. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи. Співробітники органів та підрозділів системи МВС у Чернігівській області організували здачу крові для потреб травмованих», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки.