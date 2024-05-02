Увечері 1 травня ворог атакував Одесу балістичними ракетами, відомо про 14 постраждалих.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що одного чоловіка шпиталізували у стані середньої ступеню важкості. Всім іншим допомогу надали на місці.
Через ракетну атаку по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Тривало гасіння пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна.
У ДСНС заявили, що станом на 3:30 пожежу вдалося погасити.
Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення, додав Олег Кіпер.
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.
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Увечері 1 травня ворог атакував Одесу балістичними ракетами, відомо про 14 постраждалих.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що одного чоловіка шпиталізували у стані середньої ступеню важкості. Всім іншим допомогу надали на місці.
Через ракетну атаку по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Тривало гасіння пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна.
У ДСНС заявили, що станом на 3:30 пожежу вдалося погасити.
Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення, додав Олег Кіпер.
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.