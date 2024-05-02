Наслідки російського обстрілу Одеси, ніч 2 травня 2024 року Олег Кіпер Наслідки російського обстрілу Одеси, ніч 2 травня 2024 року. Фото: Олег Кіпер

Увечері 1 травня ворог атакував Одесу балістичними ракетами, відомо про 14 постраждалих.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що одного чоловіка шпиталізували у стані середньої ступеню важкості. Всім іншим допомогу надали на місці.

Через ракетну атаку по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Тривало гасіння пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна.

У ДСНС заявили, що станом на 3:30 пожежу вдалося погасити.

Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення, додав Олег Кіпер.

Обстріл Одеси 29 квітня 2024 року

Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.