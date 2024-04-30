Наслідки удару РФ по Одесі 29 квітня / Фото: Юлія Бойченко, «НикВести»

Російські війська, за попередніми даними, атакували Одесу ракетою «Іскандер» з касетним боєприпасом. Таке озброєння призначене для ураження великої кількості людей.

Про це розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

— Ще немає результатів експертизи, звісно. Коли вони вже будуть юридично закріплені, ми зможемо оперувати конкретними фактами. Але станом на зараз з великою долею вірогідності це був «Іскандер» і він мав касетну частину. Підрив був у повітрі. Тобто, цей боєприпас конкретно створений для того, щоб уражати «живу силу», — сказав Дмитро Плетенчук.

Він зауважив, що удар по цивільному об’єкту був цілеспрямований і називає його «підлою атакою російських сил».

— Так виявляється, що звичайні мирні мешканці Одеси розцінюються росіянами як «жива сила противника». Тому що це цілеспрямована атака. Мета її досі незрозуміла. Тому що ніяких військових об’єктів там не перебувало. Це ще раз підтверджує, що ця атака є, можна сказати, підлою. Тому що чудово розуміючи, куди вони б’ють і чим, вони мали розуміти наслідки цієї атаки, — наголосив Дмитро Плетенчук.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина. В Одесі 30 квітня оголосили днем жалоби.