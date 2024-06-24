Уламки російських снарядів у Херсоні, грудень 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

В Херсонській області 23 червня під російським обстрілом опинилися 24 населених пункти.

Внаслідок атаки окупаційної армії загинула одна людина, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще 8 цивільних дістали поранення через російський обстріл.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Велетенське, Токарівка, Придніпровське, Дніпровське, Берегове, Станіслав, Кізомис, Понятівка, Іванівка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Бургунка, Республіканець, Михайлівка, Шляхове, Урожайне, Львове, Тягинка та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема обстріли пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також є влучання в навчальний заклад, дитячий садок, медичний заклад, магазин, газогони та припортову територію. Внаслідок обстрілу пошкоджені господарська споруда, складське приміщення, сільгосптехніка та приватні атомобілі.

Нагадаємо, росіяни прицільно обстрілюють неокуповану українськими військовими території Херсонської області. Щодня від російських ударів потерпають десятки міст та сіл Херсонщини. Зокрема 20 червня, російська армія атакувала 15 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула і ще одна дістала поранення.