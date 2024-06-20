Зранку 20 червня росіяни вдарили по Херсону. Внаслідок чого розбили будинок жінці поважного віку, а також обстріляли кладовище.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Зробила каву, а випити не встигла. Вже зранку окупанти «відзначились» у Херсоні — єдиним пострілом розбили хату самотній жінці поважного віку», — йдеться в повідомленні.

Роман Мрочко зазначив, що на місце влучання ворожого снаряду прибули представники Херсонської міської військової адміністрації, щоб вивчити потреби та оперативно організувати роботу з ліквідації наслідків чергового теракту росіян проти мирного населення.

Окрім того, зранку армія Росії обстріляла одне з міських кладовищ. Ворожим снарядом пошкоджені понад 10 могил, повідомили в Херсонській МВА.

Наслідки обстрілу армією Росії одного із кладовищ Херсону 20 червня / Фото: Херсонської МВА Наслідки обстрілу армією Росії одного із кладовищ Херсону 20 червня / Фото: Херсонської МВА Наслідки обстрілу армією Росії одного із кладовищ Херсону 20 червня / Фото: Херсонської МВА

Нагадаємо, впродовж доби українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська пʼять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.

Також росіяни вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще троє дістали поранення.