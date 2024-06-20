Зранку 20 червня росіяни вдарили по Херсону. Внаслідок чого розбили будинок жінці поважного віку, а також обстріляли кладовище.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
«Зробила каву, а випити не встигла. Вже зранку окупанти «відзначились» у Херсоні — єдиним пострілом розбили хату самотній жінці поважного віку», — йдеться в повідомленні.
Роман Мрочко зазначив, що на місце влучання ворожого снаряду прибули представники Херсонської міської військової адміністрації, щоб вивчити потреби та оперативно організувати роботу з ліквідації наслідків чергового теракту росіян проти мирного населення.
Окрім того, зранку армія Росії обстріляла одне з міських кладовищ. Ворожим снарядом пошкоджені понад 10 могил, повідомили в Херсонській МВА.
Нагадаємо, впродовж доби українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська пʼять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.
Також росіяни вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще троє дістали поранення.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Зранку 20 червня росіяни вдарили по Херсону. Внаслідок чого розбили будинок жінці поважного віку, а також обстріляли кладовище.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
«Зробила каву, а випити не встигла. Вже зранку окупанти «відзначились» у Херсоні — єдиним пострілом розбили хату самотній жінці поважного віку», — йдеться в повідомленні.
Роман Мрочко зазначив, що на місце влучання ворожого снаряду прибули представники Херсонської міської військової адміністрації, щоб вивчити потреби та оперативно організувати роботу з ліквідації наслідків чергового теракту росіян проти мирного населення.
Окрім того, зранку армія Росії обстріляла одне з міських кладовищ. Ворожим снарядом пошкоджені понад 10 могил, повідомили в Херсонській МВА.
Нагадаємо, впродовж доби українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди», а російські війська пʼять разів обстріляли з артилерії Куцурубську громаду області.
Також росіяни вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще троє дістали поранення.