Ворожа атака РФ по Херсонщині, фото з відкритих джерел

Вчора, 10 березня, росіяни знову атакували Херсонську область. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Тягинку, Садове, Золоту Балку, Олександрівку, Чорнобаївку, Комишани, Томарине, Монастирське, Львове, Берислав, Гаврилівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. У Херсоні внаслідок обстрілів була пошкоджена багатоповерхівка.

«Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області зафіксовані влучання у 8 приватних будинків та автівку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу, 10 березня, війська РФ обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області. Внаслідок удару були пошкоджені приватні будинки.