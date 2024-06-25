Обстріл Херсону. Фото з відкритих джерел

Російська армія минулої доби здійснили удари по 26 населених пунктах Херсонської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Новокаїри, Томина Балка, Широка Балка, Станіслав, Михайлівка, Червоний Маяк, Гаврилівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Понятівка, Токарівка, Ольгівка, Микільське, Кізомис, Комишани, Львове, Тягинка, Дудчани, Одрадокам’янка, Зарічне, Велетенське, Зимівник, Придніпровське, Високе і Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджені 20 приватних будинків.

«Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю та очисні споруди. Пошкоджені приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у понеділок, 24 червня, росіяни тричі обстрілювали з артилерії громади Миколаївської області.