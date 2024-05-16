У четвер, 16 травня, російські війська вдарили по амбулаторії у селі Золота Балка Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

«Російські війська вдарили по Золотій Балці Новоолександрівської громади. Удар прийшовся по місцевій амбулаторії», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через обстріл в амбулаторії повибивало шибки. Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Росіяни обстріляли амбулаторію у Золотій Балці на Херсонщині / Фото: Херсонська ОВА Росіяни обстріляли амбулаторію у Золотій Балці на Херсонщині / Фото: Херсонська ОВА Росіяни обстріляли амбулаторію у Золотій Балці на Херсонщині / Фото: Херсонська ОВА

Також росіяни сьогодні, 16 травня, обстріляли один з населених пунктів Бериславського району Херсонської області. Є загиблий та поранені.

Нагадаємо, вдень 15 травня російська армія з авіації вдарила по Центральному району Херсона, внаслідок чого постраждали 11 людей.

Згодом в Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок удару росіян авіабомбами по Херсону 15 травня постраждало 19 людей.

Нагадаємо, вдень 15 травня, близько 11:35, Миколаїв зазнав ракетної атаки. Внаслідок влучання у об’єкт цивільної інфраструктури відбулась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів та приватні автомобілі. Поранень зазнали шестеро людей — медична допомога надана амбулаторно.