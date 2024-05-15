Наслідки авіаудару РФ по Херсону 15 травня / Фото опублікував Олександр Прокудін

Вдень 15 травня російська армія з авіації вдарила по Центральному району Херсона, внаслідок чого постраждали 11 людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, наймолодшому постраждалому — 15 років. Хлопець отримав поранення носа і плеча. У його батька уламкове поранення руки.

Крім того, під удар ворога потрапили 78-річна жінка та 88-річний чоловік. Наразі вони у лікарні з вибуховою травмою, пораненням обличчя та руки й забоєм голови. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу потерпілим.

Росіяни пошкодили житлові будинки та освітній заклад. Також до медзакладу шпиталізували ще двох жінок, 51 та 50 років, які отримали вибухові травми та уламкові поранення ніг.

Наслідки авіаудару РФ по Херсону 15 травня / Фото опублікував Олександр Прокудін

Наслідки авіаудару РФ по Херсону 15 травня / Фото опублікував Олександр Прокудін

Наслідки авіаудару РФ по Херсону 15 травня / Фото опублікував Олександр Прокудін

Наслідки авіаудару РФ по Херсону 15 травня / Фото опублікував Олександр Прокудін

Нагадаємо, вдень 15 травня у Миколаєві пролунав вибух. У Telegram-каналі Миколаївський Ваньок повідомили, що через прильот постраждав цивільний об’єкт.

Пізніше з'ясувалося, що російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по одному з підприємств в Миколаєві. Через удар на місці постраждали працівники підприємства, попередньо, їх стан оцінюється, як легкий.