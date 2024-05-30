Знак перед в'їздом у Херсон / Фото з відкритих джерел

Російські війська 30 травня завдали удару по Велетенському Білозерської громади Херсонщини, загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

Місцевий житель потрапив під удар окупантів. Він перебував на вулиці.

«З важкими пораненнями його забрала «швидка». На жаль, від отриманих травм він помер дорогою до лікарні», — додав очільник області.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли протягом доби 16 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Також протягом 29 травня та вночі 30 травня російські війська тричі обстрілювали з артилерії Очаківську громаду.