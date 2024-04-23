Ракета Х-59. Фото: Вікіпедія

У Бєлгородській області Росії в полі біля села Красне впала російська ракета X59.

Про це повідомляє російське опозиційне видання Astra.

«19 квітня за два кілометри від села Красне в полі виявили боєприпас — ракету X59. Вона «нештатно» зійшла за 92 км від кордону з Україною. Військовим довелося знищувати її на місці. Руйнувань та постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Журналісти нарахували як мінімум 21 авіабомбу, що впала у березні та квітні з російських літаків на територію РФ або тимчасово окуповані території України.

«Влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння — «нештатним сходом боєприпасів». Точних відповідей, чому це відбувається — немає», — додало видання.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на території Миколаївської області знищено чотири БпЛА типу Shahed 131/136.