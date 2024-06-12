Армія РФ вночі вдарила по пожежній частині на Харківщині / Фото: ДСНС

В ніч на 12 червня російські війська завдали удару по пожежній частині у селі Липці Харківської області. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, рятувальники не постраждали.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що в результаті нічого обстрілу пошкоджена будівля пожежного депо. Там виникла пожежа. Особовий склад не постраждав, техніка не пошкоджена.

«Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили й підрозділ ДСНС став на бойове чергування. Сьогодні будівлю знищено вдруге», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 18 березня росіяни атакували ракетами пожежну частину в прикордонному населеному пункті Харківської області. Тоді у будівлі пожежної частини вибило вікна, двері, ворота, а також пошкодило дах і фасад. Крім того, удар пошкодив 4 пожежні автомобілі.