В Одесі 30 квітня оголошено днем жалоби. Внаслідок російського удару загинули 5 осіб.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
«У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби», — йдеться в повідомленні.
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.
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В Одесі 30 квітня оголошено днем жалоби. Внаслідок російського удару загинули 5 осіб.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
«У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби», — йдеться в повідомленні.
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.