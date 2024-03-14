Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram/Сирський

У четвер, 14 березня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про процес ротації військових частин ЗСУ на південному та східному фронті.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Олександра Сирського, наразі в тому районі оперативна ситуація під контролем наших військ.

«Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху», — йдеться у повідомленні.

Так, бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

Він зауважив, що за таких обставин ударні БпЛА стають основною ударною зброєю у загальному бою.

В таких умовах надійний захист військовослужбовців можуть забезпечити лише сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає.

«Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план, і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу», — зазначив Олександр Сирський.

Він додав, що, попри доволі складні обставини на фронті, вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які вже тривалий час виконують бойові завдання на передку.

Таким чином вдасться підвищити бойову спроможність бригад і покращити морально-психологічний стан воїнів.

Раніше повідомлялося, що 110 окрема механізована бригада, яка два роки активно захищала Авдіївку, оголосила про свій вихід на ротацію.