Лікарня «Охмадит». Фото: ДСНС України

Внаслідок ракетної атаки РФ 8 липня загинула 31 людина, ще 125 — зазнали поранень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За інформацією МВС, відомо про 20 загиблих у Києві та 11 — у Дніпропетровській області, а саме у Кривому Розі й Дніпрі.

Крім того, отримали поранення 62 людини на Дніпропетровщині, у Київській області — 2 людини. А от у столиці кількість поранених зросла до 66 людей, з них 44 шпиталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Раніше повідомлялось, що Росія пошкодила понад 50 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади, зокрема дитячу лікарню «Охматдит» у Києві.

Обстріл 8 липня

Нагадаємо, що росіяни випустили майже 40 ракет по різним українским містам. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ та Покровськ.

Уламки від ворожих ракт зафіксували у шести районах Києва. Під час ракетної атаки по столиці також постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит». У клініці опередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували. Пізніше з'ясувалось, що Росія вдірила по «Охматдиту» крилатою ракетою Х-101.

Також росія обстріляла Кривий Ріг. Наразі відомо, що десять людей загинули, 31 людина поранена.

Також через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави. Працівники ДСНС уже ліквідували їх.