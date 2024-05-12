Олаф Шольц, фото: Getty Images

У Німеччині можуть залишатися українці, які мають посвідку на проживання та роботу. Якщо ж громадяни України ще не працевлаштовані, то мають це зробити, бо це веде до безпеки проживання в країні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє видання RND.

Зокрема, Шольц під час виступу на заході групи газет RND, заявив, що українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині, навіть попри прагнення української держави повертати громадян, які проживають за кордоном, для участі у війні проти Росії.

«Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання», — сказав він.

Нагадаємо, уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років, проте є виключення.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України закордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію. Майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину та були присутні на засіданні, проголосували «за».