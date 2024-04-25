Паспорт громадянина України, фото з відкритих джерел

Уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років, проте є виключення.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Отже, відповідно до тексту постанови, документи видаватимуть:

людям з інвалідністю, які мають документи, що підтверджують цей статус;

громадянам, що виїхали як люди, які супроводжують свою дружину з інвалідністю, або батьків своїх; або батьків дружини з інвалідністю 1 чи 2 групи;

особам, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю 1 чи 2 групи;

батькам, усиновлювачам чи опікунам дітей з інвалідністю до 18 років;

батькам повнолітніх осіб, які мають інвалідність 1 чи 2 групи.

Крім того, постанова передбачає, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану, заборона на отримання паспорта України чи закордонного паспорта не розповсюджується на осіб, які під час виїзду супроводжували дітей хворих на низку захворювань.

Перелік захворювань, що потребують супроводу:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи,

тяжкі вроджені вади розвитку,

рідкісні орфанні захворювання,

онкологічні,

онкогематологічні захворювання,

дитячий церебральний параліч,

тяжкі психічні розлади,

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня,

дитина, яка отримала тяжку травму,

потребує трансплантації органа,

потребує паліативної допомоги.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України закордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію. Майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину та були присутні на засіданні, проголосували «за».

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.