Наслідки російського обстрілу Одещини, 5 березня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня

У ніч проти 5 березня українські військові збили 18 із 22 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Наслідки російського обстрілу Одещини, 5 березня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня Наслідки російського обстрілу Одещини, 5 березня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня

Зазначається, що ворог випустив 22 «Шахеди» з району Балаклави, що в Криму. У результаті бойової роботи сили протиповітряної оборони знищили 18 безпілотників у межах Одеської області.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними Сили оборони півдня, уникнути влучань не вдалося. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкта. Сталося займання, але пожежу оперативно загасили. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабної війни.

Окрім того, в рекреаційній зоні пошкоджений приватний будинок з причалом і господарськими спорудами. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстріляли Куцурубський та Очаківський райони Миколаївської області.