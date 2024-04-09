Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Аріна Літвінова в липні 2002 року стала громадянкою Російської Федерації. Станом на той час вона вже як три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.

Про російське громадянство Літвінової дізналися журналісти проєкту «Схеми».

У розпорядженні журналістів є витяг з автоматизованої системи «Роспаспорт» за грудень 2022 року, який свідчить, що документ суддя отримала 24 липня 2002 року. Причиною набуття громадянства вказана заміна паспорта громадянина СРСР.

Відповідно до витягу з «Роспаспорту» за грудень 2022-го року, фото: Схеми

Відповідно до витягу з «Роспаспорту» за грудень 2022-го року, фото: Схеми

У витягах з баз даних щодо мешканців Єкатеринбурга за 2008 рік, «Схеми» виявили інформацію про Аріну Літвінову, громадянку РФ, яка мала ту саму дату народження, що й український суддя. В цих записах також були вказані дані з російського паспорту, а також місце реєстрації в Єкатеринбурзі, яке збігалося з інформацією, зазначеною в системі «Роспаспорт», де також було її фотографія.

Ілюстрація «Схеми»

Згідно з даними порталу «Госуслуги», станом на квітень 2024 року російський паспорт, на ім'я Аріни Літвінової є недійсним. Жінка не замінила його на новий після того, як їй виповнилося 45 років у 2022 році. Утім, неотримання нового паспорта не означає втрату російського громадянства.

Журналістам «Схем» Літвінова на запитання про наявність у неї російського громадянства відповіла коротко: «Це якась провокація». Після чого поклала слухавку і на наступні дзвінки більше не відповідала.

Нагадаємо, заступниця голови Заводського районного суду міста Миколаєва Ірина Боброва оприлюднила річну декларацію. За 2023 рік суддя отримала 1,3 мільйони.